Corpo de Ruiter Cunha chega a Corumbá para velório

O corpo do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB), chegou no aeroporto da cidade por volta Das 10h30 em um avião do Governo do Estado. Familiares, a primeira-dama e muitas autoridades foram receber o prefeito.

Logo após pousar, o caixão foi colocado em uma viatura do Corpo de Bombeiros, que seguiu trajeto pelas ruas Porto Carreiro, Frei Mariano e Avenida General Rondon. A família do prefeito esteve ao lado do caixão durante todo o caminho.

Por onde passa o cortejo a população, emocionada, acenava em homenagem ao conhecido “Prefeito do Povo”.

O corpo chegou no local do velório por as 11h30 e, no início, foi fechado apenas para familiares e amigos, sendo aberto ao público minutos depois.

A vice-governadora Rose Modesto e parte da equipe de governo acompanharam o cortejo.