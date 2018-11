Na manhã desta quinta-feira (1º), foi encontrado o corpo do professor de português, literatura e redação, Humberto Antônio Mandetta, de 76 anos, pela ex-mulher em um apartamento, no bairro Universitário.

Conforme o boletim de ocorrência, Maria Mandetta, foi casada com a vítima, por 10 anos, mais há seis anos eles haviam se separado, mas mantinham um bom relacionamento e até trabalhavam juntos. Esta manhã ela entrou no apartamento e encontrou o corpo do professor em avançado estado de decomposição.

Ainda segundo o boletim de ocorrência ele sofria de obesidade, pressão alta e glaucoma. Há vítima estava namorando e não possuía desafetos.

Em sua rede social, no facebook o Colégio e Curso Geração 2001, publicou uma nota, a respeito da morte do Professor Mandetta, confira. “Nossas sinceras condolências pelo falecimento do Professor Mandetta. Nossos pensamentos e profundos sentimentos estão com toda sua família neste momento de dor e angústia”.

A instituição de ensino na qual Mandetta trabalhava, lamentou a morte de seu co-fundador, veja:





Katiane Varela comentou na publicação, ela disse, “a língua Portuguesa perdeu um grande mestre”.