Corpo é encontrado boiando em porto com ferimentos na cabeça

O corpo de Dasneri Pereira da Silva, 48 anos, foi encontrado por um morador na manhã de terça-feira (28) boiando no Porto Virabrequim, em Corumbá, com ferimentos na cabeça.

De acordo com o site Diário Corumbaense, foi o morador que acionou o Corpo de Bombeiros e os Bombeiros acionaram a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.

A polícia esteve no local, recolheu o corpo e trouxe para a cidade mais duas pessoas, uma de 63 e outra de 69 anos, para prestar depoimentos. No caminho da delegacia, um dos idosos confessou o crime. Segundo ele, a vítima estava embriagada e queria bater nele. Para se defender, o autor pegou uma madeira e golpeou Dasneri na cabeça. A vítima caiu do barranco e o corpo foi encontrado boiando. O crime aconteceu no domingo (26).

O autor prestou depoimento e como não havia mais estado de flagrante, foi liberado. Dasneri estava naquela região prestando serviços a uma empreiteira. O caso foi registrado como homicídio simples.