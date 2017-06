Corpo é encontrado boiando em Rio Aquidauana

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Aquidauana na manhã desta sexta-feira (9). Ele foi resgatado na altura do posto Taquarussu – a cerca de 1 km da ponte.

Os Bombeiros receberam uma denúncia sobre a presença do corpo na água, mas a identificação vítima ainda depende de investigação.

O corpo foi encontrado preso em um anzol de galha e, pela experiência das equipes neste tipo de resgate, ele pode ter se afogado há dois dias, mas a confirmação depende do trabalho da perícia.

A suspeita inicial é a de que ele tenha se afogado enquanto pescava na região. O homem usava roupas de frio no momento do possível afogamento. As equipes da Polícia Civil foram até a prainha de Anastácio, local onde o corpo foi retirado da água. A empresa funerária também foi chamada.