Corpo é encontrado boiando no Rio Dourados

O corpo de Diego Jacobsem dos Santos, 29 anos, conhecido como Bafinho foi encontrado no Rio Dourados na tarde de quarta-feira (13) por indígenas que transitavam pela área.

A vítima que estava desaparecida desde domingo (10), cumpria pena por tráfico no Semiaberto e teria saído em uma camionete Toyota Hillux para comprar remédio.

A vítima possuía dois golpes de faca no tórax e três do lado esquerdo do abdome e as pernas estavam amarradas com uma corrente. O caso é investigado pelo SIG da Policía Civil.