Vídeo: Corpo é carbonizado em porta malas de veículo em

No fim da tarde dessa segunda-feira (10) no Jardim seminário – região norte de Campo Grande o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um veículo HB-20. De acordo com as informações dos militares, foi encontrado dentro do porta malas do veículo um corpo totalmente carbonizado.

Uma equipe dos Bombeiros foi acionada para apagar um incêncio em um HB-20, quando as chamas foram controladas os militares encontraram um cadáver no porta malas do veículo. O fogo destruiu todo o automóvel e devido às condições do corpo a identificação ficou prejudicada.

A Polícia Civil foi acionada para iniciar as investigações.

Veja o vídeo: