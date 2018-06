Corpo é encontrado embaixo de ônibus que tombou na BR-163

O corpo de Rosemar da Cunha Arias, 46 anos, foi encontrado por volta das 12h desta segunda-feira (4), embaixo do ônibus da Viação Umuarama, que tombou nesta madrugada, na BR-163, entre Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o registro policial, investigações apontam que o motorista dormiu ao volante e perdeu o controle do veículo. O site Alvorada Informa apurou que a vítima fatal morava em Iguatemi.

O corpo foi encontrado no momento em que o guincho levantava o ônibus tombado à beira da rodovia.

Relembre

O ônibus que saiu de Mundo Novo, seguia para Campo Grande com 23 passageiros. Por razões ainda desconhecidas, acabou tombando no trecho entre Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e CCR/MSVia.

Atualizada às 13h54