Corpo é encontrado enroscado em galhos no Rio Taquari

Um corpo foi encontrado enroscado em galhos de árvore no Rio Taquari no início da noite de terça-feira (2), em Coxim.

De acordo com o site Edição MS, o cadáver é de um homem negro e foi encontrado por pescadores por volta das 13h25.

Documentos foram encontrados no bolso da vítima no nome de Jozinaldo Rodrigues de Lima, 51 anos, porém, pela falta de estrutura do IML da cidade para identificar o cadáver, o corpo precisou ser levado para Campo Grande onde passará por necropsia e confirmação da identidade através das digitais.