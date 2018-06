Imagens Fortes: Corpo é encontrado queimado próximo ao Paraguai

Na manha desta sexta-feira (15), moradores da colônia Santa Clara, aproximadamente 25 quilômetros da fronteira do Paraguai com Ponta Porã, encontraram o corpo de um homem queimado.

Os investigadores da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica da Policia Nacional do Paraguai foram alertados pela população, que com o apoio do promotor de Justiça, Armando Canteiro Fassino e o médico legista, César Gonzalez, realizaram os procedimentos de rigor, encaminhando o corpo sem identificação ao Instituto Médico Legal (IML) de Pedro Juan Caballero, à espera de algum familiar para identificar a vítima.

Segundo o médico legista, a vítima apresentava um corte profundo do lado esquerdo na área da cintura e queimaduras graves que impossibilitava o seu reconhecimento, além de não ter nenhuma documentação de identificação. O mesmo, após executado teve o corpo incendiado e abandonado nas proximidades de uma estrada situada na colônia Santa Clara.

Até o momento os investigadores desconhecem as causas da morte da vítima e o que teria motivado o crime. A suspeita é que poderia estar relacionada a um acerto de contas referente ao tráfico de drogas na região.

