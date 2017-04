Investigadores da Divisão de Homicídios estão a frente do caso

Um corpo, sem identificação, foi encontrado em estado avançado de decomposição nesta sexta-feira (21), num lago próximo ao bairro São Pedro, em Pedro Juan Caballero (PY), cidade de fronteira com Ponta Porã. A Divisão de Homicídios esta a frente do caso e ira investigar sobre a real identidade da vitima e as causas que levou a morte.

De acordo com o site Porã News, moradores da região teriam encontrado o corpo, que seria de uma pessoa que seria do sexo masculino, e alertaram a Polícia local.

O corpo foi encontrado dentro do lago, sem nenhuma roupa. O caso será investigado.