Corpo em estado de decomposição é encontrado na fronteira

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado, na tarde de terça-feira (2) por volta das 13:30hs por populares que alertaram a polícia sobre o caso, nas proximidades da rua 5ta na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

De acordo com o site Porã News a identificação do mesmo não foi possível, segundo os investigadores da Divisão de Homicídios da Policia Nacional do Paraguai, já que não foi encontrada nenhuma documentação com a vítima um homem que se encontrava vestindo um short Jeans cor azul marinho, uma camiseta marrom com listras e se encontrava amarado de pés e mãos.

Ainda segundo os investigadores, a execução teria acontecido a aproximadamente dez dias. O corpo foi abandonado em uma estrada vicinal próximo a entrada a colônia Fortuna Guazu.

Após os trabalhos de praxe no local, o corpo foi encaminhado ao IML de Pedro Juan Caballero a espera que algum familiar realize o reconhecimento. Pelas caraterísticas da execução poderia ser um ajuste de contas entre integrantes do crime organizado que atua nesta parte da fronteira.

De acordo com o médico legista Marcos Prieto a vítima provavelmente teria sido levada até o local e executado com aproximadamente 20 disparos de pistola 9mm, que realizou os exames de praxe. Posteriormente por ordem do promotor de justiça o corpo foi encaminhado ao IML a espera de reconhecimento.