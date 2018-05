Corpo encontrado em córrego é de jovem que estava desaparecido

O corpo encontrado neste domingo (27), em um córrego da cidade de Coronel Sapucaia, é de um jovem identificado como Anderson Martines Alderete, 22 anos, que estava desaparecido há 15 dias. A vítima residia na fronteira do estado e foi encontrada por moradores da região.

Segundo o site Porã News, a família do rapaz havia procurado a polícia para registrar o desaparecimento, porém, na tarde de domingo moradores avistaram algo estranho no córrego e acionaram o Corpo de Bombeiros. Quando o resgate chegou no local constataram o corpo já em estado de decomposição.

O córrego faz divisa com a fronteira paraguaia, portante a investigação será de responsabilidade da polícia internacional. Ainda não se sabe se a vítima sofreu um homicídio ou tirou a própria vida. O caso está sendo investigado.