Corpos são encontrados após tiroteio

Na tarde deste domingo (10), foi encontrado o corpo de um homem, numa área de mata na região da Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi o sétimo cadáver achado desde a manhã, dois dias após intensos confrontos entre policiais militares nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira.

A troca de tiros na sexta-feira (8), levou ao fechamento, pela primeira vez na história, do Bondinho do Pão de Açúcar – um dos principais cartões postais do Rio –, devido a questões de segurança pública. A atração turística fica em uma área militar.

Os bombeiros encontraram no início da manhã deste domingo outros seis homens no mar da Praia Vermelha. Eles foram levados para perícia e, até a última atualização desta reportagem, ainda não haviam sido revelada suas identidades.

Familiares que estavam no local admitiram que eles tinham ligação com o tráfico, mas acusam os policiais do Batalhão de Choque da PM de execulção.