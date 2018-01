Correios esclarece obrigatoriedade de nota fiscal nas postagens de encomendas

Em nota, os Correios esclarece sobre a apresentação de nota fiscal nas postagens de encomendas que passou a ser obrigatória desde o dia 2 de janeiro.

“A medida visa atender às exigências dos órgãos de fiscalização tributária, que determinam que o transporte de qualquer mercadoria sujeita à tributação deve ocorrer com a nota fiscal.”, diz a nota.

O órgão explica que a apresentação não é uma exigência dos Correios, mas dos órgãos de fiscalização tributária. Ainda frisa que a empresa apenas está “cumprindo a legislação, que também se aplica a todos os demais transportadores do país”.

Nota fiscal obrigatória

A postagem de qualquer mercadoria sujeita a tributação deve ser acompanhada do respectivo documento fiscal afixado na parte externa da encomenda. Para produtos que não estão sujeitos à tributação, o remetente - sob sua responsabilidade - poderá preencher uma declaração de conteúdo (disponível no site ou nas agências dos Correios), que também deverá ser fixada na parte externa.

É importante ressaltar que essa regra não é nova para as postagens de pessoas jurídicas com os Correios. As empresas de e-commerce já adotam essa prática. A mudança se aplica principalmente para as postagens feitas no varejo, diretamente nas agências.