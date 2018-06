Correios oferece 19 vagas para jovem aprendiz em MS

Foram reabertas nesta quinta-feira (21), as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios com oferta de 4.983 vagas, sendo 19 para Mato Grosso do Sul.

Campo Grande ficou fora das cidades com vagas disponíveis. Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bonito, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Ivinhema, Jardim, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde e São Gabriel do Oeste estão entre elas. Cada cidade tem uma vaga disponível.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos, exceto se pessoa com deficiência, que não tem limite de idade e estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

A seleção será simplificada, realizada por meio de comprovação de requisitos referentes a renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital.

Confira todas as informações sobre o Programa Jovem Aprendiz no site dos Correios.