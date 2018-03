'Correios tem que dar conta de entrega independente de greve', diz Procon

O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, alertou que o consumidor precisa se atentar para não se prejudicar com a greve dos Correios e prestou algumas orientações.

Segundo Salomão, existem duas situações que precisam de atenção diferenciada. “Quanto às contas como de luz e água, o consumidor deve procurar outros meios junto a empresa prestadora de serviços para efetuar o pagamento e não ser prejudicado”, disse.

É preciso ficar atento a uma outra situação, de acordo com Marcelo, quando se trata de entrega de mercadorias, a empresa que contratou o serviço dos Correios para efetuar a entrega, é obrigada a fazer com que o produto chegue no prazo estabelecido de qualquer forma.

Salomão ainda alerta para uma terceira situação, a que o consumidor contrata o Correios para efetuar entregas. “O Correios tem que dar conta da entrega e o consumidor não pode ficar a mercê da greve”, afirmou. Segundo ele, a entidade pode ser penalizada em situações de danos morais caso não cumpra com o prazo antes contratado.