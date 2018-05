Luiz Fernando Godzicki, de 39 anos, que foi assaltado e amarrado por bandidos na última quinta-feira (10), em Campo Grande, quer encontrar os documentos e as chaves de imóveis levados pelos bandidos. A vítima é corretor de imóvel e também teve o carro, dinheiro, notebook e cheques roubados pelos criminosos. O crime aconteceu no bairro Pioneiros da Capital.

De acordo com a vítima, o crime ocorreu após ele combinar de mostrar um imóvel para uma cliente, que aparentemente, não apresentava nada suspeito.

“Ela me ligou por volta das 16h daquele dia e marcamos no local às 17h. Parecia uma pessoa normal que tinha potencial para comprar uma casa pelo Minha Casa, Minha Vida. Quando entrei na casa, dois rapazes chegaram dizendo que eu tinha perdido”, contou Luiz Fernando.

Segundo ele, os criminosos o amarraram com um cadarço de seu tênis e pediram seus pertences. “Mandaram passar o celular, a chave do Corolla e ficaram com a arma na minha cabeça. Eles pediram a senha do meu Iphone para poder desbloquear, tanto que desbloquearam o modo de localizador, rastreio e me amarraram com o cadarço do meu tênis, mas consegui me desamarrar. Fiquei mais de 40 minutos tentando ligar para a polícia, contudo, não atendiam. Depois disseram que era o fluxo de ligações”, recorda o corretor sobre o momento de pânico que passou.

Apesar de os bandidos terem levado dinheiro, cheques e outros bens materiais de valor, Luiz Fernando afirma que o mais importante é recuperar as chaves e os documentos. “Preciso das pastas, dos documentos, das chaves, do notebook, mas, esse eu sei que não vou recuperar como também o Iphone, o dinheiro. Isso não tem como recuperar mais”, disse.

O corretor ainda relatou que após o assalto, um empresário de um supermercado do município de Bela Vista o ligou informando que na cidade havia placas em seu nome dizendo que casas estavam à venda.

“Estive lá no sábado, vi uma gravação que mostra meu carro chegando e um bandido esvaziando o porta-malas. Acredito que as coisas que estavam no banco como o casaco, notebook, dinheiro, talão de cheques foram descartados aqui em Campo Grande, porque lá, ele abria várias vezes o carro e só tirou o que estava no porta-malas”, contou.



Para aqueles que tiverem informação sobre os documentos e as chaves de Luiz Fernando, entrem em contato pelo número (67) 9 9149-4444. O corretor precisa das suas ferramentas de trabalho. O caso está sendo investigado pela polícia.