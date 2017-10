Corrida Kids será uma das atrações dos Jogos Radicais Urbanos

Quem pensa que corrida é só para gente grande, está muito enganado. Já na primeira edição dos Jogos Radicais Urbanos em Campo Grande, a Prefeitura e o Governo do Estado planejam corrida de trilha para crianças, dos projetos de esporte e lazer da Capital. Os jovens vão correr um percurso de 2km no dia 18 de novembro.

Com largada prevista para às 15h30, o objetivo é fomentar a participação dos jovens em jogos de aventura, conforme explicou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, “Vamos estimular as crianças a praticarem o esporte de forma divertida, aproveitando a natureza e valorizando o meio ambiente”, destacou.

Além da disputa infantil, acontecerá a Corrida de Trilha, Mountain Bike, Stand UP Paddle, com grandes atletas regionais e nacionais de 17 a 19 de novembro. Entre os participantes a expectativa é positiva. “Estava faltando em Campo Grande competições ao ar livre. Eu acho que será maravilhoso, principalmente porque o Parque do Prosa é lindo e poucas pessoas conhecem”, comentou Lucia Aguiar Pinheiro da equipe Pica Pau, que corre há 15 anos.

Na Corrida de Trilha, os atletas vão encarar 7,8 km de percurso largando pelo parque das Nações indígenas em direção ao Parque Estadual do Prosa. No mountain bike o percurso vai de 10, 30 ou 70 km. A largada será no sábado, dia 18, às 17h. A prova de Stand Up Paddle será válida para o Campeonato Brasileiro e é a última etapa do Circuito Nacional. A prova acontecerá no sábado a partir de 9h e terá 200m de extensão.