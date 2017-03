Com o mesmo nome e sobrenome de apresentador de TV polêmico, o músico e jornalista campo-grandense Marcelo Rezende postou nesta quarta-feira (1º) em sua página pessoal no Facebook mais um capítulo da novela que vive por ter o nome igual ao apresentador do "Cidade Alerta”, da Rede Record.

Em conversa com a reportagem no JD1 Notícias, Marcelo explicou que esta não foi a primeira vez que seguidores do apresentador o confundem com ele. “Já foram várias, essa semana mesmo foram dois. Mas creio que está rolando já há uns quatro anos”, diz o músico. Ele conta que não tem o costume de tornar público as vezes que é confundido, mas o caso desta quarta chamou sua atenção pelo teor da mensagem direcionada ao Marcelo Rezende.

“Eu fico com pena da maioria das pessoas, nunca torno público, mas esse aí pegou pesado”, diz se referindo a mensagem encaminhada para ele onde um homem, em um discurso de ódio, xinga o músico acreditando estar no Facebook do apresentador.

Marcelo destaca que pessoas de todos os lugares do Brasil já entraram em contato com ele acreditando ser o apresentador. “Teve uma maluca que me pediu crédito pra celular. Outra senhora foi mais triste, o filho foi executado na prisão e ela queria ajuda para enterrar o corpo e queria ajuda jurídica. Expliquei que não era ele e tal. Pedi que ela procurasse a defensoria pública do estado dela, mas são pessoas do país todo”, ressalta.

O músico conta que já até trocou o nome na rede social para acabar com a confusão, mas é só retornar com o nome Marcelo Rezende no perfil que o problema volta. “Já mudei o nome no Facebook. Coloquei Marcelo Miranda, sou Marcelo Augusto Miranda Rezende, mas não adianta é só voltar pro Marcelo Rezende, que é como me conhecem como músico, professor e jornalista, e aparecem de novo os fãs e os haters do xará mais famoso”, explica.

Mesmo causando um certo transtorno, a confusão não tira o bom humor do músico que até faz piada com os amigos quando é confundido. “Nunca me irritei. Até com esse menino aí que quer arrancar a cabeça do xará fui educado. Na maior parte são pessoas simples, humildes mesmo. Jamais irei tratá-las mal ou tentar tirar vantagem disso, respeito sempre prevalece. Meus amigos que se divertem com isso. Hoje eu postei no face, fiz a alegria de muitos deles”, conclui.