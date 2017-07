Cortejo de abertura do FIB terá Cosmic Dance

O cortejo celebrativo Cosmic Dance vai abrir o Festival de Inverno de Bonito 2017 no dia 27 de julho, a partir das 17h30, percorrendo a região central da cidade com o seu colorido e vibração cosmopolita. Cosmic Dance busca inspiração no repertório dançante de diferentes tradições do mundo, criando um evento festivo e divertido onde todos podem participar.

Tendo como base primeira a Bollywood Dance, dança dos espetáculos cinematográficos da Índia, a Cosmic Dance busca sua inspiração no repertório dançante de diferentes regiões mundiais. Todos podem participar, independente de idade, gênero e religião, e todas as artes podem se encontrar, unindo música, dança, teatro e cinema. Trata-se de um “jogo” com o intuito de envolver e celebrar.

O diretor paulista encarregado de organizar o cortejo, Thiago Amaral, explicou que estuda vários ritmos, a partir de Bollywood, e que virá a Bonito quatro dias antes do Festival para ensaiar com o grupo Requebre, do próprio município. “O cortejo será formado por um multielenco, com som sendo levado junto, estandarte, as pessoas podem entrar para participar. Vamos ensaiar com o grupo Requebra, aliar nossa experiência à deles. Estou estudando com eles os estilos de dança, a fusão da nossa linguagem com a deles. A Cosmic Dance é formada a partir de um grupo variado de performances, é uma rede de artistas conectados”.

Amaral diz que vai trabalhar em cima de dois grupos: o primeiro é com o grupo Requebre, o coro que vai guiar o cortejo, e o segundo grupo com as pessoas que vão estar no local e vão participar espontaneamente. “A gente vai elaborar esse número com circo, pirofagia, canto, mestre de cerimônias, abrir esse radar para que a performatividade possa surgir. Vamos fazer a utilização do próprio espaço físico, segundo a técnica do ‘site specific’, não é uma performance rígida, depende das habilidades de cada um”.

Thiago se classifica mais como um provocador que como um diretor. “Cosmic Dance é uma dança cósmica, importei o conceito de Bollywood e o tornei mais amplo. É um ponto de partida nesse caldeirão que tem de tudo, todos os gêneros. Cultivamos a dança celebração, que tem um caráter de cerimônia, conexão com o sagrado, para que possamos criar um ritual próprio”.

Agora é esperar a abertura do Festival para conferir – e participar – deste caldeirão de cultura onde as artes do mundo se encontram. Dia 27 de julho de 2017, a partir das 17h30, no Centro de Bonito.