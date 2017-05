Corumbá está no calendário nacional de festejos juninos

A temporada oficial das fogueiras, bandeirolas e chapéu de palha está começando e os festejos juninos deverão movimentar milhares de pessoas pelo Brasil. E se depender do Ministério do Turismo (MTur), a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico. Em 2017 o MTur identificou, em seu Calendário Nacional de Eventos, 96 festejos em 87 cidades de 21 estados brasileiros em todas as regiões do País. Todos os eventos foram cadastrados no site da Pasta por gestores, organizadores e produtores.

A divulgação dos festejos, bem como a realização de ações de promoção e apoio à comercialização, fazem parte da estratégia conjunta do Ministério do Turismo e Embratur para posicionar e promover os destinos turísticos que celebram os festejos juninos. Para tanto, foi elaborado um edital de Chamada Pública que selecionou cinco municípios brasileiros que celebram festejos juninos, para receberem ações da Pasta.

Os destinos receberão jornalistas e influenciadores digitais de todo o país para apresentarem um pouco de suas festas e atrações. Para a seleção dos destinos foram considerados fatores como o fluxo turístico das festas, bem como o roteiro de visita proposto para realização da visita, ao festejo em si, e também à comercialização e promoção da festa e do destino. O MTur realizará ainda rodadas de negócios sobre o São João.

No mapa de festejos de Mato Grosso do Sul aparecem os seguintes municípios:

Corumbá – Arraial do Banho de São João de Corumbá (21 a 25/06);

Batayporã – Festa do Sereno (28 a 30/07);

Campo Grande – Arraial de Santo Antônio (10 a 13/06);

Santa Terezinha – Festival de Quadrilhas (30/06 a 02/07);

O município de Corumbá, com seu tradicional Arraial do Banho de São João, foi uma das cinco cidades brasileiras selecionadas para receber apoio do Ministério do Turismo. O repasse de recursos públicos será destinado a ações de promoção, comunicação e comercialização do festejo. O ‘Banho de São João’ é uma das maiores festas juninas do Estado e acontece no Porto Geral.