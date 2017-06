Corumbaense pode perder liderança no Estadual Sub-19

Neste sábado(03) acontecerá a 3ª rodada do Estadual Sub-19. O Corumbaense líder com 04 pontos folga na rodada e poderá ser ultrapassado por duas equipes.

A competição que dá duas vagas na Copa São Paulo 2018, terá duas partidas na capital ambas às 15h.

No estádio Jacques da Luz, o Comercial 3º colocado com três pontos recebe o Urso que tem um ponto e está na 4ª colocação.

Caso vença, o colocado assume a ponta. Já o Urso se vencer por dois gols de diferença também ultrapassa o Corumbaense.

O jogo terá arbitragem de Alan Lários Lezo que será auxiliado por Bruno de Andrade Martins e Larissa Ferreira da Silva. Bruno Leite Messias será o 4º árbitro.

Já no Olho do Furacão, o Operário busca sua primeira vitória na competição contra o União/ABC que é o vice-líder com 03 pontos. Caso o União vença, assume a ponta.

O dérbi da rodada terá arbitragem de Hudson Muchiutti Hernandes que será auxiliado por Roberto Schultz e Vanderson Bogarim. Rosalino Sanka será o 4º árbitro.