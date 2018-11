Na noite de quarta-feira (28) na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, o Cover do Roberto Carlos acabou sendo preso por tráfico de drogas, ele é acusado de ser o fornecedor de entorpecentes da região.

Celso Pires da Silva, que é conhecido por shows em bares na região do Vale dos Sinos, nega as acusações. Além de Celso, seus filhos, os gêmeos Jeferson e Jean, foram detidos por assalto à mão armada e são acusados de praticarem crimes juntos. Os dois receberam a mesma pena e foram pegos até no mesmo carro.

“Podem me levar, mas não devo nada”, afirmou Celso que dormia no sofá da sala, às 7h, quando teve a porta de sua casa arrombada pelos policiais. O cover do Rei Roberto Carlos já havia cumprido outra pena também por tráfico.