CPI convocará funcionários do Ministério da Agricultura, diz Paulo Correa

O deputado Paulo Correa afirmou agora a pouco ao jd1noticias.com, que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de Mato Grosso do Sul, que investiga emissão de notas frias emitidas pela JBS e presidida por ele, convocara o superintendente do Ministério da Agricultura em MS, Celso Martins, e o auditor federal Paulo Hiane.

Ambos deram entrevista ao Jornal Nacional na edição de sábado (22), da Rede Globo, e garantiram que não houve abate do gado, relacionado em notas fiscais que serviriam apenas para pagamento de comissões, conforme denunciado pelo empresário Wesley Batista em delação feita ao MPF.

Segundo os dois funcionários do ministério, o abate não existiu.O fato esta na delação do diretor do JBS .

Paulo Correa disse ao jd1, que até o momento a CPI prendeu se a ótica administrativa, verificando se os TARE (Termo de Acordo de Regime Especial), vinham sendo cumpridos pelas empresas beneficiadas, mas agora "temos um fato novo'. Correa foi cauteloso, disse que quer ver os documentos do ministério da agricultura, e a sustentação da afirmativa dos dois funcionários federais, para só depois analisar possíveis providencias.

Ele disse ainda, que esta convocação "só ocorrera em agosto, pois a Assembleia Legislativa esta em recesso".