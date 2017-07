CPI do Táxi: Herdeiros do “Rei dos Taxis” serão os primeiros a prestar depoimentos

Francisca Pereira dos Santos, esposa de Moacir Joaquim de Matos, que também era conhecido como “Rei dos Táxis” deve ser a primeira a ser ouvida. Ela representará o marido já falecido, e a empresa na qual é proprietária.

Após Francisca, quem prestará depoimento será o filho Elton Pereira de Matos, dono da empresa de táxis que leva o nome dele.

Moacir era dono de 27 alvarás e tinha uma frota com 51 veículos. O ‘Rei dos Taxis’ morreu em 31 de outubro do ano passado, deixando de herança, os alvarás para o filho e a esposa.

Francisca é dona de 15 licenças e Elton de nove, somados, representam 18% das concessões. Os dois e mais 13 pessoas terão que explicar para os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, como conquistaram tantos alvarás.

Os outros a prestarem depoimentos serão: Orocídio de Araújo, Maria Helena Juliace de Araújo, Benevides Juliace Ponce, Gleicekermen Bogarim Godoy Ponce, Marco Aurélio Ferreira, Maria de Lourdes Dantas Ferreira, Maria Helena Martins, Vanilde Roberti, Antônio Oliveira dos Santos, Márcia Oshiro, Nelson Kohatsu e Cleoneve Flávio da Silva.

Segundo a assessoria do vereador Vinícius Siqueira, presidente da comissão, as oitivas devem acontecer na segunda, quarta e sexta da próxima semana.

CPI do Táxi

A CPI do Táxi foi criada para apurar os motivos de muitos alvarás de permissão de exploração dos serviços estariam concentrados com determinadas pessoas ou grupos familiares e se as permissões foram corretamente destinadas.

Dos 490 alvarás concedidos pelo poder público, 15,5% estão concentrados nas mãos de apenas dez pessoas. De acordo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, somente um destes detentores chega a possuir 29 permissões.