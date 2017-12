CPI do Táxi ouve parentes permissionários em último dia de oitivas

Todas as informações vão constar em um relatório final que já está em fase conclusão

A última oitiva do ano na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Táxi foi realizada na tarde desta sexta-feira com 17 testemunhas. Na ocasião, estiveram presentes permissionários de sobrenome Sandin e Oshiro.

A intenção era entender o motivo que leva a grande concentração de alvarás de táxi nas mãos de alguns grupos familiares. No caso dos Sandins, maioria entre os ouvidos hoje, ficou claro que muitos deles possuem parentescos. São pais, filhos, tios, primos, sobrinhos, esposas, cunhados, todos com alvarás de táxi.

Todas as informações vão constar em um relatório final que já está em fase conclusão e possui pelo menos 100 páginas. Este documento deverá ser votado ainda este ano durante a última sessão ordinária da Câmara prevista para o dia 21 de dezembro. Em seguida terá início o recesso parlamentar e a documentação deverá ser encaminhada para a apreciação do MPE (Ministério Público Estadual).

Durante os trabalhos, que duraram oito meses, os membros da Comissão analisaram de maneira minuciosa os quase mil alvarás de táxi e moto taxi em Campo Grande e foram encontradas irregularidades em todos eles. “Nossa intenção não é prejudicar as pessoas, mas colocar em ordem todo esse material até mesmo como maneira dar segurança jurídica aos que trabalham com o serviço”, argumentou o presidente da CPI, vereador Vinicius Siqueira.