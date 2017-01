Um motociclista de 23 anos sofreu afundamento de crânio na madrugada deste sábado (28), após colidir com um veículo parado na avenida 14 de março, centro de Ladário. A vítima foi encaminhada inconsciente por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o acidente aconteceu por volta de 1h30, quando o jovem perdeu a direção da moto ao passar por uma depressão no cruzamento com a rua Riachuelo.