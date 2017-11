Cresce número de índios em invasão na Baia das Bugras

No dia da invasão os índios entraram na fazenda armados e amedrontando os moradores do local

Produtores rurais alegam que aumentou o número de índios na invasão a fazenda Baia das Bugras na região de Corumbá – a 425 km de Campo Grande, no entanto a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) diz o contrario. A área está ocupada por indígenas desde a última quarta-feira (22).

Segundo a FUNAI ainda não há previsão de saída dos índios, e a pressão dos produtores está dificultando ainda mais a negociação. Disse também que no momento não há conflito na região. Mesmo com a confirmação da fundação à imprensa, que tudo está sendo negociado com os indígenas, fazendeiros rebatem a informação.

“A Funai disse a imprensa que está negociando com os índios a desocupação da área, mas isso não está acontecendo. O número de índios tem aumentado, não apareceu ninguém da Funai aqui nas região”, protestou um fazendeiro que preferiu manter sua identidade em segredo.

“Até agora quem apareceu aqui foi as pessoas da imprensa e agentes do Ibama [Ministérios do Meio Ambiente] para buscar a viatura que estava sendo usada para a invasão”, acrescentou.

O local invadido está localizada em área de litígio e os indígenas afirmaram que não vão sair até que a situação seja resolvida. No dia da invasão, conforme imagens feitas por fucionários, os índios entraram na fazenda armados e amedrontando os moradores do local.