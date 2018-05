Crescem bloqueios de caminhoneiros

Caminhoneiros protestam contra aumento do valor do combustível

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou que subiu para 44 interdições nas estradas do Brasil os protestos de caminhoneiros contrários ao aumento do valor do combustível. Na BR-163, em Campo Grande, trabalhadores estão paralisados e apenas parte da pista está liberada.

A rodovia está parcialmente bloqueada com galho e alguns caminhoneiros chegaram a atear fogo em pneus. Os manifestantes estão aguardando uma resposta do Sindicargas (Sindicato dos Trabalhadores de Cargas), para entrar em acordo com a Petrobrás.

O protesto não tem previsão de término, e apenas carros de passeio, motos e ambulâncias estão autorizados a trafegar na pista. A PRF ainda informou que a BR-267, em Maracaju e em Rio Brilhante também estão interditadas.

Na semana passada foram cinco reajustes diários seguidos, isso acumula 8% em alta nas bombas que são repassadas ao consumidor. No início da manhã haviam manifestações em, pelo menos, 16 outros estados: Santa Catarina , Bahia, Mato Grosso ,Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio Grande do Sul.

Mesmo em meio a protestos, os preços do diesel e da gasolina voltam a subir nas refinarias a partir de amanhã (22). Segundo informações do site da Petrobras, a gasolina subirá 0,9% e o diesel 0,97%. Com a alta, o preço da gasolina passará a custar R$ 2,0867, enquanto o do óleo diesel sobe para R$ 2,3716.

Este é o 11º aumento do preço da gasolina nos últimos 17 dias. A exceção ocorreu entre os dias 12 e 15 deste mês, quando a estatal interrompeu a sequência de altas ao manter o preço da gasolina em R$ 1,9330, e entre os dias 19 e 21 quando os preços passaram para R$ 2,0680. Ao longo do mês de maio, o preço da gasolina subiu 16,07%.