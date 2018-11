Na próxima sexta-feira (23), ocorre uma audiência pública na Câmara para discutir sobre a criação da Vila da Melhor Idade, em Campo Grande. A construção de um condomínio social exclusivo para pessoas idosas no município é o foco.

A Lei que cria a Vila, de autoria do vereador Valdir Gomes e sancionada no dia 30 de agosto, visa autorizar o Poder Executivo Municipal a implantar programa habitacional “Vila da Melhor Idade” disponibilizando condomínio residencial para pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos e que tenham rendimentos de até 02 (dois) salários mínimos.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso da Casa de Leis, composta pelos vereadores Enfermeira Cida Amaral (presidente), Betinho (vice), Pastor Jeremias Flores, André Salineiro e Valdir Gomes.

Serviço - A audiência será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.