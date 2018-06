Criação de conselho LGBT é tema de audiência

Audiência pública, que será realizado em Campo Grande, vai debater a criação e implementação do Conselho Municipal Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT). O evento está programado para ocorrer às 9h, na quarta-feira (20), na Câmara Municipal da cidade.

O debate atende à solicitação da 67ª Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, através do Ofício n. 398/2018/67ªPJCG, datado de 29/05/2018, Ref. Procedimento Administrativo n. 09.2016.00000486-9.

A Audiência está sendo convocada pela Mesa Diretora e ocorrerá no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.