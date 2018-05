Criança aparece com queimaduras e diz que mãe derramou água quente

Pai aciona polícia em escola após perceber que filho estava com queimaduras pelo corpo. O caso aconteceu na terça-feira (22), na escola Municipal Profª. Marina Couto Fortes, em Campo Grande. A criança informou aos policiais que os machucados apareceram após sua mãe derramar água quente nele.

Os policiais encontraram o pai do menor na escola, o mesmo relatou que é separado da mãe da criança, e comunicou à coordenadora do colégio onde seu filho estuda, para esclarecer a causa dos ferimentos.

Perguntado à criança o que tinha acontecido, o menor disse que sua mãe estava esquentando água para lhe dar banho, e ao colocar à água na banheira, acabou derramando sobre ele.

A mãe da criança foi questionada sobre o fato e contou estava esquentando a água e passou a chaleira, para seu atual marido, que também estava no banheiro, e acabou derramando à água na criança.

Foi constatado que o menor estava com marcas de queimaduras no joelho direito e no pé direito. Apesar das lesões, a mãe não levou a criança ao posto de saúde para receber atendimento.