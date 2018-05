Uma criança de apenas um ano e meio de vida morreu após cair de um trator, na área rural da Cabeceira do Apa no município de Jardim – 238 km distantes de Campo Grande. O acidente aconteceu na quinta-feira (17), próximo à Fazenda Limeira.

De acordo com Porã News, o acidente aconteceu quando a criança, que estava no veículo, perdeu o equilíbrio e caiu no chão, momento em que o pneu traseiro do trator passou por cima dela.

Segundo o site, a criança estava sendo transportada no trator no colo da mãe, enquanto o pai dirigia o veículo. Eles residem na Fazenda Montana e estavam seguindo em direção à fazenda vizinha, Limeira, na região da APA (Área de Proteção Ambiental) do município.

Conforme Porã News, quando a família chegou à sede, a mulher desceu para abrir uma porteira e deixou o filho com o pai, no trator. Quando eles passaram pela estrutura, o garoto perdeu o equilíbrio e caiu perto do pneu, que passou por cima de seu corpo. O bebê morreu na hora.

Os pais entraram em estado de choque e foram encaminhados para atendimento médico. O foi registrado como homicídio culposo e está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim.