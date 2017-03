Uma menina de 11 anos está desaparecida após cair no rio Aquidauana, na tarde desta sexta-feira (17). Informações de testemunhas apontam que a embarcação, onde estava a mãe, menina e o piloteiro virou próxima a região da ponte nova, em Aquidauana.

Segundo o site O Pantaneiro, os dois adultos conseguiram se salvar e foram encaminhados para o Pronto Socorro em estado de choque. Duas equipes com cinco bombeiros fazem varredura no local a fim de encontrar a criança ainda com vida, embora as forças das águas estejam altas em razão das últimas chuvas que ocorreram na região.