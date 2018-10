No último sábado (13) um vendedor de picolé, de 25 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 2 anos, em Corumbá.

O fato aconteceu quando o vendedor passava em frente a casa da criança e a mãe o chamou com a intensão de comprar um picolé para o filho. O vendedor parou e mostrou os picolés, foi quando a mãe percebeu que o dinheiro havia ficado dentro de sua casa. Ao ir buscar o dinheiro para pagar o sorvete, deixou a criança sozinha com o suspeito e, quando ela voltou, o homem estava arrumando a calça e a criança estava assustada, foi aí que ela suspeitou do abuso.

O vendedor tentou fugir do local, mas populares do bairro Nova Corumbá o seguraram, alguns ainda o agrediram antes da chegada da polícia. O autor já tem passagem por furto. A mãe da vítima prestou depoimento e o caso será investigado pela Delegacia de Atendimento a Infância, Juventude e Idoso de Corumbá (Daij). A criança foi levada para atendimento médico.

Só neste ano em Corumbá, foram registrados 14 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, e todos os acusados estão presos.