Segundo os médicos um dos cacos de vidro perfurou o coração do menino

Na última terça-feira (14) um menino de dois anos morreu, no município de Conquista d'Oeste (MT), a 571 km de Cuiabá, depois de cair em um copo de vidro. A criança foi socorrida e encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do pronto socorro.

De acordo com a imprensa local os cacos de vidro perfuraram o tórax da criança. Segundo o secretário de saúde de Conquista d'Oeste, a mãe da criança procurou um Posto de Saúde da Família (PSF) relatando o acidente doméstico.

A mãe contou que estava em casa com uma cliente quando o filho pediu água. Ela atendeu o pedido do filho e serviu água para ele em um copo de vidro. Depois disso, guardou o objeto na pia e voltou a trabalhar. Alguns minutos depois, ela escutou um barulho e então encontrou o filho ferido no chão. A suspeita é que a criança tenha subido em algum móvel e alcançado o copo.

Por causa da gravidade, o menino foi encaminhado para Pontes e Lacerda, segundo os médicos o menino teve uma perfuração no coração.