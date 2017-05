Criança de 3 anos morre em acidente no interior do Estado

Carro com seis pessoas capota e criança de três anos morre depois de ser lançado para fora do veículo. O acidente aconteceu na tarde do último domingo (30) próximo à Costa Rica – a 335 km de Campo Grande. No carro havia outra criança de um ano, além de mais quatro adultos.

De acordo com site, MS Todo Dia, o condutor, do VW/Gol, Cleiton Batista Freitas, de 37 anos, teve lesões na face e fraturas no nariz. Outra vítima, Rodrigo Riquelme da Silva, teve uma suspeita de clavícula quebrada. Também estava no veículo, Barreto do Nascimento, 40 e a mãe de criança morta, Eluzia da Boa Morte Fernandes, 27, e Genézio Barreto do Nascimento, 40. A mulher afirmou que seu filho bateu a cabeça em uma pedra após ser lançado para fora.