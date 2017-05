Criança de 5 anos morre ao bater a cabeça enquanto brincava na Escola

Durante uma brincadeira com seu primo, Moisés Mendonça, 5 anos, morreu ao bater a cabeça na saída da Escola.

O fato aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (8), na Escola Estadual Joaquim Murtinho, em Bela Vista.

A criança aguardava seu pai na saída da escola, quando brincando com outro aluno que é seu primo, acabaram batendo a cabeça um ao outro.

No mesmo momento, o Pai de Moisés chegou na Escola, diante do fato, saiu com o filho ainda consciente para o hospital São Vicente de Paula, onde recebeu os primeiros socorros.

O garoto veio a falecer por volta das 19h do mesmo dia. As aulas na Escola foram suspensas nesta terça-feira.

De acordo com o Jornal BV News, corpo de Moisés ainda deve ser levado para o Instituto Médico Legal de Jardim.