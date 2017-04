O menino de apenas dois anos, que foi baleado pelo pai, de 21 anos, na noite desta quarta-feira (19), em Três Lagoas, recebeu alta na manhã de hoje (20). A criança foi internada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora após levar um tiro no braço direito, conforme o boletim médico.

De acordo com o Site Perfil News, Wesley Sotto dos Santos é o acusado de matar a ex-sogra, e de atirar no menino e na mãe, uma adolescente de 17 anos. A jovem continua internada e está em observação. Ela foi baleada no rosto, braço esquerdo e perna direita.

O crime

Wesley matou a ex-sogra Marlene Rodrigues Alves, de 51 anos, e feriu o filho e a ex-esposa a tiros, na noite de ontem (19), no residencial Orestinho, em Três Lagoas. O jovem efetuou os disparos por uma janela do quarto, onde as vítimas estavam.

Após cometer o crime, Wesley fugiu e está sendo procurado pela Polícia. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher (DAM) como feminicidio e dupla tentativa de homicídio.