Muito emocionado, o sargento do Corpo de Bombeiros contou como tentou salvar a criança do incêndio

Nicole Araújo, uma menina de três anos, morreu em um incêndio que destruiu parte da residência onde morava, na rua Aurélio Leonardo de Souza, no bairro Center Park, em Campo Grande. O fogo teria começado na sala da residência por volta das 7h30 da manhã.

A criança que estava fazendo aniversário justamente nesta quinta-feira, não teve tempo de apagar as velinhas. A mãe Patrícia Ximenes de Araújo, 29 anos, também estava na casa sofreu queimaduras pelo corpo. As duas estavam morando na casa da pastora Rosemeire, que também estava no local no momento do incêndio com a filha de 12 anos.

A pastora e sua filha que tem o mesmo nome, teriam apenas inalado a fumaça. A vizinha Judite Araujo relatou, a pastora começou a gritar que estava pegando fogo na casa, foi quando o seu esposo foi até o portão e não conseguiu entrar, pois estava trancado, com auxílio de uma escada ele pulou o muro e com um martelo, arrebentou o cadeado.

Conforme o Sargento Hamab Azis Pereira, do Corpo de Bombeiros, quando a viatura chegou à residência algumas vítimas já estavam para fora da casa e que tentaram reanimar a criança durante 40 minutos.

Muito emocionado, o sargento do Corpo de Bombeiros Teodolo Pádua Sobrinho contou como tentou salvar criança do incêndio. "Entrei em um dos cômodos, mas não consegui achar a criança". Mesmo sem o equipamento, o sargento não esperou os outros militares terminarem de colocar os aparelhos de proteção e entrou novamente na casa, só que desta vez no quarto e acabou encontrando a menina caída no chão. Fora do perigo, junto com o SAMU ( Serviço de atendimento Móvel de Urgência) começaram a realizar o procedimento de reanimação, mas sem sucesso.

A pericia esteve no local, e os primeiros levantamentos do delegado Antenor são de que diligências ainda estão sendo feitas, mas está meio a meio, para um curto circuito, ou algo do tipo.

O irmão da pastora Rose, Otávio Teixeira, falou que o ex-marido tirou o relógio de energia e ela teve que pegar a energia do vizinho e que sua irmã estava sofrendo na casa, e os dois não tinha um bom relacionamento.