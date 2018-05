Criança desaparecida é encontrada

Giuliano Valandro Theodoro, 11 anos, que estavam desaparecido desde às 10 horas da manhã desta segunda-feira (21), foi encontrado no Terminal Guaicurus.

A mãe do garoto disse que ele foi encontrado no início da noite por populares. A criança estava debilitada e com fome.

Nas redes sociais, a mãe agradeceu o apoio da população em compartilhar a foto do filho. “Eu nasci de novo. Obrigada a toda a população de Campo Grande pelo que fizeram pelo Giuliano”, escreveu.

O desaparecimento

Giuliano desapareceu na manhã de hoje após sair da Escola Espírita Anália Franco, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.



Ele está em casa e, segundo a mãe, tomou remédios para se reabilitar.