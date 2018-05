Uma mulher de 31 anos perdeu a guarda dos filhos e acusou o ex- marido de 35 anos de agressão, contudo uma das crianças desmentiu a versão da mãe. O caso aconteceu nesta terça-feira (22), no município de Três Lagoas.

De acordo com o JPNews, o homem procurou o Conselho Tutelar para alegar que estava com dificuldades em manter contato com os filhos, de 11, 9 e 5 anos de idade após a separação.

Conforme o site, as crianças estavam na casa de uma amiga da mulher. O ex e as conselheiras foram até o local e encontrou os filhos sem comida e não havia local para dormir.

Segundo o JPNews, irritada com a situação, a mãe das crianças enviou mensagens para o celular de um primo do ex dizendo que iria “acabar com ele”. Também que “está envolvida com o comando e que o dele está guardado”.

Entretanto, minutos depois, a mulher teria apagado as mensagens. Além disso, alegou que estava com hematomas nas pernas e que teria sido agredida por um jovem de 22 anos que é parente de seu ex- companheiro.

Ainda conforme o site, o rapaz e o ex-marido da mulher acionaram a Polícia Militar e registraram o boletim de ocorrência por ameaça. De acordo com o Conselho Tutelar, o jovem negou as agressões.

Um dos filhos do casal, uma criança de 5 anos ouviu e espontaneamente contou aos conselheiros que os hematomas seriam “ mordidas” que o amásio dela prática constantemente. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Atendimento Especializado da Mulher.