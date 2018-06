Criança enrosca perna em tobogã e é salva por bombeiro à paisana

Uma criança de oito anos que brincava em um tobogã ficou com a perna enroscada no brinquedo e foi salva por um bombeiro que estava à paisana. O caso aconteceu no último domingo (24), no município de Anastácio, durante a 13º Festa da Farinha.

De acordo com o “O Pantaneiro”, a criança brincava no tobogã quando, ao descer, ficou com a perna enroscada no brinquedo. Devido aos gritos, várias pessoas foram no local, e dentre elas o bombeiro Jocimar Oliveira, também resolveu ver o que tinha acontecido.



Ao avistar a criança enroscada, imediatamente Oliveira realizou os primeiros socorros a fim de evitar mais complicações. Os populares acionaram o Corpo de Bombeiros da cidade, que em seguida encaminhou a vítima para o hospital da região.

Devido ao acidente, a criança teve ferimentos graves e fraturou o osso da perna direita. Ainda conforme o site de notícias, a vítima foi examinada nesta manhã para verificar a necessidade de cirurgia, contudo, nenhuma informação sobre o procedimento, até o momento, foi informada.