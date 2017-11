Criança morre atropelada por caminhão no caminho da escola

O veículo esmagou o crânio do menino

Silas Almeida Donega, 6 anos, morreu atropelado por um caminhão no início da tarde desta terça-feira (28) em Agua Clara.

De acordo com o site Água Clara MS, Silas estava em uma bicicleta com a irmã na garupa indo para a escola quando o menino entrou na contramão da Avenida e acabou sendo atropelado pelo caminhão que trafegava no sentido contrário. O veículo esmagou o crânio da criança que morreu na hora.

O motorista do caminhão, Edvaldo Biscaino, de 53 anos, é de Dracena-SP e foi detido pelos policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Água Clara.