Criança morre no Hospital da Vida a causa pode ter sido espancamento

Uma briga entre tio e sobrinho na Reserva Indígena de Dourados, pode ter motivado a morte de Jongles Arce de Souza (10) . O fato aconteceu, de acordo com o Conselho Tutelar, no dia 26 de dezembro, quando a mãe de Jongles deixou o filho na casa da avó, onde o tio de doze anos estava.

De acordo com o site Dourados News a mãe relatou à conselheira Vanilda Martins da Silva Carvalho que, o espancamento aconteceu após uma discussão. “A mãe disse que precisou ir à cidade e deixou o filho com a avó, eles estavam brincando e se desentenderam, foi quando ele espancou o menino”, contou a conselheira.

A conselheira informou que o jovem de 10 anos chegou a receber atendimento no Hospital da Vida no dia 28 e depois foi liberado. No entanto, com o agravamento dos ferimentos, segunda-feira (1º), ele retornou ao HV, confirmando que as agressões partiram do tio.

“Conversei com ele na noite de ontem, e ele mesmo confirmou que foi agredido pelo tio de doze anos; agora vamos esperar a Delegacia do Menor para as providências serem tomadas. O outro menor não foi localizado e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial”, concluiu a conselheira.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.