Kerollyn permanece internada na maternidade com uma infecção em um dos pulmões

Um jovem casal pede ajuda da população, pois a sua filha nasceu e com apenas três dias de vida, ela já enfrenta a sua primeira batalha pela vida, a menina nasceu com algumas complicações respiratórias e necessita de cuidados médicos.

Kerollyn Jasmym nasceu as 8h17 da manhã do dia 28 de setembro, e desde então permanece internada na maternidade com uma infecção em um dos pulmões e não tem previsão de receber alta.

Seu pai Danilo Rodrigues, de 19 anos informou que hoje ela saiu do risco de vida, e acabou tomando seus primeiros 3 ml de leite materno através de uma sonda. Ele conta que voltou a trabalhar este mês, e que estão precisando de doações de fraldas, roupinhas de que ela possa usar, lenços umedecidos, talcos e todas as coisas que uma criança precisa para sua higiene.

Danilo ainda conta que precisam de dinheiro para o passe de ônibus, pois a distância onde ele mora até a maternidade é muito longe. Ele mora em uma das casas mais antigas bairro José Teruel Filho antiga Cidade de Deus, e o tempo em que estava parado fez com que ele não conseguisse terminar o quarto da sua filha.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato em um desses dois números: (67) 991794031 – 984821062 e falar com Danilo Rodrigues pai da pequena Kerollyn.