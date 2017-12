Criança que se afogou está em estado grave no CTI da Santa Casa

O menino Hiago Ryan Cardoso Aguirre de 9 anos, continua internado em estado grave no CTI da Santa Casa. Ele deu entrada no pronto socorro do hospital na tarde de terça-feira (26), depois de se afogar em um lago na região da Moreninha.

De acordo com informações da Santa Casa, o menino esta em coma espontâneo e entubado. Ainda não sabem se o menino irá acordar.

Hiago foi socorrido pelo SAMU e teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital.

Até o fechamento dessa matéria a equipe do JD1 tentou contato com o Corpo de Bombeiros e com o SAMU para atualizações sobre o acidente, mas não conseguiu resposta.