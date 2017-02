Crianças do Projeto Fraternidade Despertar tiveram manhã de diversão no Shopping

As crianças atendidas pelo Projeto Fraternidade Despertar puderam conhecer o Arena Jump, o maior parque de cama elástica do Estado, na última terça-feira, dia 14. Para alguns dos visitantes, foi a primeira vez em um Shopping Center. As crianças puderam brincar e pular no parque que está instalado na Praça Central do Shopping Campo Grande.

O projeto atende as famílias da comunidade Cidade de Deus e região, com evangelização e atendimento social, como cestas de alimentos, roupas e materiais de construção, recebidos de parceiros por meio de doações. O projeto oferece também cursos de costura e doação de enxoval para gestantes, além de um projeto esportivo com capoeira, capoterapia, futebol e aulas de música. Atualmente, atende 50 crianças e 20 adultos.

Segundo o assessor da instituição, Carlos Eduardo Gomes da Silva, o passeio foi uma grande oportunidade e não vai sair tão cedo da memória das crianças. “Essas crianças moram em uma comunidade simples, o máximo que eles saem é para ir em escola ou em projetos na região da Cidade de Deus mesmo. O mundo deles gira em torno disso. A oportunidade deles saírem do bairro e virem ao Shopping já é um grande acontecimento, e poder brincar nessa atração então, é um momento único, eles ainda vão lembrar disso por muito tempo”.

O Arena Jump

O Arena Jump é um parque constituído por vários trampolins interconectados com algumas outras atrações dentro do espaço, como uma enorme piscina de espumas, espaço infantil e um espaço de área livre para praticar saltos criativos e radicais. Com um total de 150m², o espaço possui equipamentos de última geração e equipe de profissionais altamente capacitada para prestar as orientações quanto à correta utilização e segurança dos participantes. A atividade é indicada para toda a família, proporcionando momentos de diversão a todos.

Liberado para crianças a partir de 3 anos de idade, o Arena Jump permite que adultos também entrem na brincadeira, sozinhos ou acompanhando seus filhos durante a recreação. Crianças de 3 até 6 anos brincam no Espaço Kids, uma área especialmente reservada para elas e presença obrigatória de um adulto responsável. O valor para a diversão é de R$ 20 por 15 minutos ou R$ 30 por 30 minutos. Para cada 10 minutos excedentes são acrescidos R$ 5.