Crianças menores de 9 anos precisam tomar 2ª dose da vacina contra gripe

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande convoca os pais ou responsáveis para levarem até às unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) as crianças maiores de 6 meses e menores de 9 anos que tomaram pela primeira vez a vacina contra a gripe neste ano. Na Capital, 4766 pequenos ainda precisam receber o reforço.

O Ministério da Saúde recomenda que essa população em específico receba a 2ª dose com até 30 dias após a primeira aplicação. Somente assim, estarão imunizados contra os três vírus disponibilizados na vacina: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); e, B/ Brisbane/60/2008.

“Os pais ou responsáveis precisam levar as crianças até as unidades de saúde para que os pequenos recebam a segunda dose. É importa frisar que este reforço é aplicado, somente, para aqueles que tomaram pela primeira vez a vacina contra a gripe neste ano de 2017”, reforça a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros.

As salas de vacinação ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. “Os pais ou responsáveis foram informados no momento da aplicação da primeira dose, quando deveriam retornar com as crianças para receberem a 2ª dose”, frisou Mariah.

Em Campo Grande, 10154 crianças tomaram pela 1ª vez a vacina contra a gripe. Desse total, 5388 já receberam a segunda dose.