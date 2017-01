Crianças são abandonadas e conselho flagra situação de violência

O caso chamou mais atenção quando uma criança implorou para não ser levada com medo de apanhar da mãe

Na noite desta segunda-feira (30), por volta de 23h, o Conselho Tutelar foi acionado depois receber denúncias de que quatro crianças estavam abandonas em uma casa em Bela Vista, cidade a 342 km de Campo Grande. O caso chocou a polícia e as conselheiras tutelares Marli Matos dos Santos e Leia Cristiane Godoi, já que uma das crianças implorou para não ser levada, pois temia ser espancada pela mãe depois.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as três mães são vizinhas, saíram juntas e deixaram os filhos sozinhos. A mãe de 32 anos deixou seus dois filhos, um menino e uma menina, a mãe de 26 anos deixou sua filha e a adolescente de 15 anos deixou seu filho de um ano na casa, sem a supervisão de um adulto.

Medo e objetos usados para aterrorizar as crianças

Uma das crianças “implorou” para que as conselheiras tutelares não a levassem pois estava com medo de ser espancada pela mãe. A menina mostrou alguns objetos como um pedaço de mangueira e um pedaço de pau que a mãe usava para espanca-la. As crianças foram encaminhadas para a Unidade da Casa Lar de Bela Vista e o caso será investigado como abandono de incapaz.